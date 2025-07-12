В Кабинет министров подали петицию с требованием установить по всей стране громкоговорители для ежедневного объявления общенациональной минуты молчания.

Петиция появилась на официальном сайте ведомства.

В поданном документе предлагается ежедневно в 9:00 транслировать через громкоговорители общенациональную минуту молчания.

Сперва предлагается зачитывать специальный текст, за которым должна звучать минута метронома и затем - гимн Украины.

В тексте предлагается напоминать о всех погибших из-за войны: "всех, кто воевал, всех военных и всех гражданских, взрослых и детей, всех, кто мог бы еще жить, если бы Россия не начала эту войну".

Авторы призывают ввести административную ответственность за публичное игнорирование минуты молчания, за исключением неотложных служб. Предполагается, что такая инициатива "усилит коллективную память, сплотит общество и поможет сформировать новую культуру почтения к погибшим".

Отметим, что за несколько дней петицию подписали 472 человека (из необходимых 25 тысяч).

Напомним, водителей штрафуют за движение во время ежедневной минуты молчания. А с января в общественном транспорте Киева объявляют минуту молчания.