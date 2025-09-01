С сегодняшнего дня в украинских школах запускается экспериментальный проект по переходу на 12-летнее обучение.

Об этом сообщил глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак в своём телеграм-канале.

Для 12 классов были разработаны новые программы академического и профессионального обучения.

"Порядок проведения эксперимента ещё не обнародован, но соответствующее решение Кабмин уже принял. Экспериментальный проект продлится до 1 сентября 2027 года. Это первый шаг к внедрению нового Государственного стандарта профильного среднего образования и подготовке к переходу на 12-летнюю систему", – пишет Бабак.

Ранее Бабак рассказал, что в Украине в этом году стало на 20% меньше первоклашек, чем год назад - 252 тысяч против 314 тыс.

Напомним, что также с сегодняшнего дня правительство прекращает финансирование школ, в которых обучается менее 45 учеников, за исключением начальных учебных заведений. Теперь решение о закрытии или сохранении таких школ будет лежать на местных органах власти, которые смогут финансировать их за счет собственных бюджетов.

