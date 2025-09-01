В Украине в этом году стало на 20% меньше первоклашек, чем год назад - 252 тысяч против 314 тыс.

Об этом сообщил глава образовательного комитета Рады Сергей Бабак в интервью ZN.

Он говорит, что в этом году родители почти не вывозят за границу детей шестилетнего возраста, а некоторые наоборот возвращаются.

"Но последствия того периода (начала войны - Ред.) и общей отрицательной демографии — падение рождаемости — будем ощущать еще долго. Количество первоклашек еще будет уменьшаться, это неизбежно", — заявил Бабак.

Отметим, что также в Украине за год резко упало число выпускников школ. Замминистра образования Михаил Винницкий сообщил, НМТ в этом году сдали 208 тысяч человек. А в прошлом году количество сдававших тест, по официальным данным, составляло 283 370 человек. То есть, общее число сдававших упало более чем на 75 тысяч человек или на 26%.

Также напомним, что с 1 сентября правительство прекращает финансирование школ, в которых обучается менее 45 учеников, за исключением начальных учебных заведений. Теперь решение о закрытии или сохранении таких школ будет лежать на местных органах власти, которые смогут финансировать их за счет собственных бюджетов.