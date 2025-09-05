Министерство образования и науки предлагает ввести в Украине "нулевой курс" для абитуриентов, которые не сдали национальный мультипредметный тест (НМТ).

С таким предложением во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде выступил министр образования Оксен Лисовой.

"Это поступление без НМТ на нулевой курс, который позволит забрать детей, не сдавших по разным причинам: из-за образовательных потерь, из-за того, что учились за границей, по каким-то другим причинам, - на нулевой курс и проучить их год. Причем забрать их не только во время вступительной кампании, но и организовать другую вступительную кампанию, например, зимнее поступление, весеннее поступление. Забирать всех, но потом, после обучения на нулевом курсе, вывести детей на НМТ, чтобы не нарушать справедливое распределение государственных ресурсов", — сказал Лисовой в Раде, отметив, что ректорское сообщество поддерживает эту идею.

Также он высказался за отсрочку НМТ на прифронтовых территориях и увеличение регионального коэффициента для прифронтовых вузов.

Ранее Владимир Зеленский уже анонсировал, что украинские вузы начнут набирать студентов не только летом, но и зимой.

Напомним также о ряде нововведений, которые вступили в силу с 1 сентября, включая базовую общевойсковую подготовку в вузах с обязательной практической частью для мужчин.



