Преподаватель экономического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Андрей Длигач опубликовал фото первого курса, на котором видно, что подавляющее большинство учащихся - девушки.

Снимок был размещен в соцсети Фейсбук.

"Ты этим фото хотел сказать другое, но я там вижу последствия трех лет закрытых границ для мужчин 18+", - прокомментировал фото экономист Глеб Вышлинский.

Кроме того, в комментариях публикуют фото группы Киево-Могилянской академии, где также видны лишь несколько парней.

Напомним, массовый выезд школьников из Украины называется властями главной причиной недавнего открытия границ для парней 18-22 лет.

Перед открытием границы молодые парни заявляли в опросе о готовности уехать из Украины.

Ранее мы писали, что в Украине остались 3,74 миллиона школьников. Это наименьшее количество детей школьной возрастной группы за последние 30 лет.

