Большинство - девушки. В сети обсуждают фото первого курса киевского вуза после массового выезда школьников
Преподаватель экономического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Андрей Длигач опубликовал фото первого курса, на котором видно, что подавляющее большинство учащихся - девушки.
Снимок был размещен в соцсети Фейсбук.
"Ты этим фото хотел сказать другое, но я там вижу последствия трех лет закрытых границ для мужчин 18+", - прокомментировал фото экономист Глеб Вышлинский.
Кроме того, в комментариях публикуют фото группы Киево-Могилянской академии, где также видны лишь несколько парней.
Напомним, массовый выезд школьников из Украины называется властями главной причиной недавнего открытия границ для парней 18-22 лет.
Перед открытием границы молодые парни заявляли в опросе о готовности уехать из Украины.
Ранее мы писали, что в Украине остались 3,74 миллиона школьников. Это наименьшее количество детей школьной возрастной группы за последние 30 лет.
