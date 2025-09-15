С 2027 года украинские школьники после окончания 4-го класса в обязательном порядке будут проходить государственную итоговую аттестацию (ГИА) в формате внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом сказано в приказе Министерства образования и науки от 15 августа.

Как сказано в документе, подготовка к внедрению обязательной ГИА в форме ВНО начнется в течение 2025/2026 учебного года. В частности, в течение февраля – апреля 2026 года будет создана и передана Украинскому центру оценивания качества образования (УЦОКО) специальная образовательная платформа для проведения ГИА.

После этого весной будет произведена апробация ГИА для 10 тысяч выпускников начального звена образования.

Финансирование проведения ГИА в форме ВНО в начальной школе будет осуществляться за счет государственного бюджета.

Приказ о ГИА подписал министр образования Оксен Лисовой.

Напомним, Верховная Рада во время войны отменила ГИА для учащихся 4-х и 9-х классов.

Также в первый год войны было отменено внешнее независимое оценивание. Его заменили единым тестом, а задания обновляли ежедневно, чтобы исключить возможность списывания.