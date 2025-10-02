Сегодня Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой вернули 185 защитников.



Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

"Возвращаем домой 185 наших защитников из российского плена. 183 - рядовые, сержанты, 2 - офицеры", - написал Зеленский.

Президент уточнил, что речь идёт о воинах Вооружённых сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы, защищавших Мариуполь и "Азовсталь", а также Чернобыльскую АЭС. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

Кроме того, вместе с военными вернули 20 гражданских. Зеленский пообещал, что всем возвращённым украинцам будет предоставлена необходимая помощь.

"С начала полномасштабного вторжения нам удалось вернуть домой уже более 7 тысяч наших людей. Должны вернуть всех. Каждый день над этим работаем", - добавил президент.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что часть пленных удалось вернуть в соответствии со стамбульскими договоренностями, еще часть - в рамках очередного, 69-го обмена.

Напомним, последний обмен пленными между Украиной и Россией состоялся в августе, на День независимости, по формуле "146 на 146".



А перед этим Украина и Россия провели обмен телами погибших по формуле "1000 на 19".