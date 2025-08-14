Во время сегодняшнего обмена пленными в РФ был передан бывший заместитель министра внутренних дел Крыма Николай Федорян, осужденный в Украине за государственную измену.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Федорян написал заявление на обмен, а параллельно обжаловал свой приговор. В июне Верховный суд назначил повторное рассмотрение апелляционной жалобы, но в дальнейшем Федорян от этой жалобы отказался.

5 августа обмен утвердил координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Для передачи Федоряна в РФ 11 августа Шевченковский райсуд Киева по ходатайству прокурора освободил его от отбывания наказания.

Федорян около 30 лет работал в органах внутренних дел, в конце 2011 года вышел на пенсию и с 2012 года работал в госпредприятии "Черноморнефтегаз" в управлении транспорта. После аннексии полуострова он остался в Крыму, получил паспорт гражданина РФ и работал в российском "Черноморнефтегазе". Раз в год он ездил на материковую территорию Украины навещать родителей и в ноябре 2020 года был задержан на пункте пропуска "Каланчак".

В марте 2021 года против Федоряна ввел санкции СНБО.

Меньше года назад, в октябре 2024-го, его приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, Украина в ходе сегодняшнего обмена вернула гражданских и военных.