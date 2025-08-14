При обмене пленными Украина передала России бывшего зама главы МВД Крыма Федоряна - СМИ
Во время сегодняшнего обмена пленными в РФ был передан бывший заместитель министра внутренних дел Крыма Николай Федорян, осужденный в Украине за государственную измену.
Об этом сообщают украинские СМИ.
Федорян написал заявление на обмен, а параллельно обжаловал свой приговор. В июне Верховный суд назначил повторное рассмотрение апелляционной жалобы, но в дальнейшем Федорян от этой жалобы отказался.
5 августа обмен утвердил координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Для передачи Федоряна в РФ 11 августа Шевченковский райсуд Киева по ходатайству прокурора освободил его от отбывания наказания.
Федорян около 30 лет работал в органах внутренних дел, в конце 2011 года вышел на пенсию и с 2012 года работал в госпредприятии "Черноморнефтегаз" в управлении транспорта. После аннексии полуострова он остался в Крыму, получил паспорт гражданина РФ и работал в российском "Черноморнефтегазе". Раз в год он ездил на материковую территорию Украины навещать родителей и в ноябре 2020 года был задержан на пункте пропуска "Каланчак".
В марте 2021 года против Федоряна ввел санкции СНБО.
Меньше года назад, в октябре 2024-го, его приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Напомним, Украина в ходе сегодняшнего обмена вернула гражданских и военных.