Россия при посредничестве супруги президента США Мелании Трамп вернула Украине семерых детей. Шесть мальчиков и одна девочку возвратились для воссоединения со своим семьями.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

По словам Мелании, ее приверженность обеспечению безопасного возвращения детей в их семьи в Украине остается неизменной.

"Я высоко ценю лидерство и настойчивую дипломатию России и Украины в стремлении к воссоединению детей и семей. Их умение строить мосты создало реальную атмосферу сотрудничества - основу для оптимизма. Это взаимодействие будет продолжать продвигать процесс вперед на следующем этапе", - отметила она.

При этом она отметила, что вместе со своим представителем оказала гуманитарную поддержку от США для улучшения результатов инициативы по воссоединению семей.

"Я надеюсь, что в конечном итоге наши совместные усилия приведут к более широкой региональной стабильности", - добавила первая леди США.

Напомним, в октябре первая леди США Мелания Трамп объявила, что после её переписки с Владимиром Путиным и закулисных контактов между их командами удалось воссоединить с семьями восемь детей, разлучённых войной между Россией и Украиной.

Ранее мы писали, что письмо Мелании Трамп Владимиру Путину было передано в августе на встрече в Аляске и что после письменного ответа Путина стороны поддерживают "открытый канал" по гуманитарным вопросам.