Первая леди США Мелания Трамп объявила, что после её переписки с Владимиром Путиным и закулисных контактов между их командами удалось воссоединить с семьями восемь детей, разлучённых войной между Россией и Украиной.

По словам Трамп, её представитель "напрямую" работает с командой российского президента; российская сторона это подтвердила.

"Мой представитель работал напрямую с командой президента Путина, чтобы обеспечить безопасное воссоединение детей с их семьями между Россией и Украиной. Восемь детей были воссоединены с их семьями за последние 24 часа. Каждый ребенок жил в смятении из-за войны в Украине. Трое были разлучены с родителями и перемещены в Российскую Федерацию из-за боевых действий на передовой. Остальные пять были разлучены с членами семьи через границы из-за конфликта, включая одну маленькую девочку, которая теперь вернулась из Украины в Россию", – сказала она.

"[Россия] демонстрирует готовность предоставлять объективную и детальную информацию об украинских детях", - добавила жена президента США.

В свою очередь спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что Мелания Трамп содействовала возвращению российской девочки из Украины.

"В рамках своей большой гуманитарной деятельности Мелания Трамп также помогла одной российской девочке вернуться из Украины и воссоединиться с семьёй", - заявил переговорщик Путина.

Американская агенция Associated Press уточняет, что речь идёт о "восьми детях", без указания гражданства всех восьми: как минимум одна девочка - россиянка, вернувшаяся из Украины в Россию. Агентство также сообщает, что письмо Мелании Трамп Путину было передано в августе на встрече в Аляске и что после письменного ответа Путина стороны поддерживают "открытый канал" по гуманитарным вопросам.