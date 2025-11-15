В свете продолжающейся войны с РФ в Украине широко распространился теневой бизнес похоронных услуг, который сами участники рынка называют "мафией".

Об этом пишет французская газета Le Monde, ссылаясь на представителя одной из компаний.

Суть действий участников похоронного рынка в том, чтобы первыми добраться до тела и навязать свои услуги родственникам усопшего.

"Мы охотимся за телами. Это как животные в джунглях: лев получает лучшую часть, гиенам достаётся остальное", – говорит сотрудник крупной одесской фирмы Anubis, представленный как Иван.

По его словам, компании заводят неформальные договорённости с полицией, медиками и моргами, которые за вознаграждение сообщают им о наступлении смерти.

"Это не коррупция, это называется купить информацию", – цинично замечает он.

Работники госучреждений получают процент от каждого похоронного контракта, поэтому конкуренция между ритуальными компаниями жёсткая, а между агентами разных фирм на местах доходило до открытых конфликтов.

Украинский активист Михаил Серебряков говорит, что такие практики существовали и до полномасштабного вторжения РФ, но с началом полномасштабной войны только расширились. По его словам, иной раз агенты похоронных служб приезжают на место смерти раньше скорой и полиции, потому что их заранее "предупредили" за деньги. Оборот рынка ритуальных услуг оценивается более чем в 2,1 миллиарда гривен в год и насчитывает свыше трёх тысяч похоронных компаний, преимущественно частных.

Стоимость погребения за время войны резко выросла. До 2022 года это обходилось примерно в 200 долларов, сейчас в крупных компаниях похороны обходятся в 500-1000 долларов, а дорогие гробы могут стоить тысячи. При этом у самих медиков и других "информаторов" выстроена своя система откатов: один одесский санитар рассказал, что за каждую "передачу" информации о смерти можно получить 70-120 долларов, а за попытку работать напрямую с похоронной фирмой их сотрудника уже увольняли.

Отдельный сегмент рынка – похороны военных. Формально базовый пакет для семей павших солдат (гроб, крест, транспорт) оплачивает город, это около 15 тыс. гривен.

"Между нами мы называем это тарифом для бомжей. Многие семьи им пользуются", – говорит Иван.

За всё, выходящее за рамки "базового набора", родственникам приходится доплачивать, и на этом тоже строятся схемы давления и навязывания услуг.

При этом газета пишет, что законопроекты, подготовленные правительством с целью привести в порядок эту сферу, блокируются, поскольку "чёрный рынок выгоден слишком многим".

