Россия утверждает, что в июле поразила четыре украинских предприятия, которые выпускали ракеты "Сапсан" для ударов по РФ, из-за чего программа производства этих ракет была сорвана.

Об этом сообщили ФСБ и российское минобороны.

МО РФ заявило, что удары ракетами и дронами наносились "по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия военно-промышленного комплекса Украины".

Чтобы пробить воздушную оборону этих объектов, были поражены комплексы ПВО Patriot (утверждается, что уничтожены четыре пусковые установки и одна РЛС). Удары наносились по Днепропетровской и Сумской областям, российские СМИ публикуют кадры ударов, как утверждается, по Павлоградскому и Сумскому химическим заводам (вероятно, производящим ракетное топливо).

В результате, как заявляет российское минобороны, "была пресечена попытка киевского режима совместно с западными партнерами организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации".

ФСБ уточнила, что речь о ракетах "Сапсан", которые "создавались при помощи Германии" для ударов вглубь России. Утверждается, что ущерб Украине от этих ударов "превысил ущерб РФ от операции "Паутина".

Украина всего этого не подтверждала.

Напомним, о применении "Сапсана" по РФ Киев заявлял в июне. Сообщалось о поражении цели на расстоянии 300 км.

Западные СМИ писали, что "Сапсан" имеет боевую часть в 480 кг взрывчатки, что более чем в два раза больше, чем у ATACMS. Дальность удара, как заявляется, 500 километров.

Ранее Германия заявляла, что профинансирует производство дальнобойных средств поражения в Украине.