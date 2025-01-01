Кадры из новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского, в которых он говорит об украинской баллистической ракете "Сапсан", являются видеозаписями пуска южнокорейских ракет.

Об этом пишут пользователи в соцсетях.

Пользователи сообщают, что ракетная установка, из которой производится пуск на видео Владимира Зеленского (первый стоп-кадр), практически один в один идентична ролику на одном из южнокорейских военных пабликов (второй стоп-кадр и видео).

Видеозапись была размещена на сервисе YouTube шесть лет назад.

Там говорилось, что войска республики Корея запускают ракеты Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS.

В соцсетях пользователи оставляют множество комментариев и выражают недоумение.

Ранее британский журнал The Economist сообщал, что Украина ведет работу над ракетой, способной долететь до Москвы. Всего в Украине сейчас разрабатывается больше 10 проектов ракет.

Война в Украине идет 1043-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 1 января 2025 года в обновляемом онлайне.

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