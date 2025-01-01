Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступившим 2025 годом.

Президент выступил на фоне монумента "Родина-мать" в Киеве.

Зеленский заявил, что "Украина способна достичь справедливого мира, имея щит и меч".

Также, по словам президента, он верит, что "Америка будет с Украиной и в первые минуты мира".

На кадрах во время обращения Зеленского мелькают моменты взрывов, устранение последствий прилётов и Джо Байден.

Также в видеообращении упомянут Трамп, Зеленский опубликовал кадры своего общения с ним.

Кроме того, Зеленский показал видео из Суджи Курской области, где украинские военные сбрасывают с административных зданий российские флаги.

Упомянуты были в обращении и переговоры, что является прецедентом для таких спичей Зеленского. Он заявил, что в следующем году нужно "бороться за Украину, которая будет достаточно сильной... Как на поле боя, так и за столом переговоров".

Он также пообещал в 2025 году "делать всё" для того, "чтобы остановить Россию и закончить войну".

При этом он добавил, что мир "не может наступить с чистого листа" и призвал "принудить Россию к справедливому миру".

В целом слово "мир" и его вариации звучали в обращении Зеленского 16 раз. Но в основном в контексте некоего навязанного России мира на условиях Украины. Слово "переговоры" встречается дважды.

Как и раньше, это обращение Зеленского изобиловало перечислениями разнообразных украинских заслуг и длилось более 20 минут.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал новый прогноз по развитию российско-украинского конфликта.

Как утверждает Буданов, для Украины 2025 год будет лучше уходящего, а у России начнутся проблемы, если она не остановит вторжение в ближайшие шесть месяцев.

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