Ситуация на фронте в 2024 году характеризовалась переходом инициативы к России. Армия РФ наступала весь год почти по всей линии фронта. Исключение составила Курская область, однако и там прорыв ВСУ был довольно быстро остановлен, не достиг предполагаемой главной цели (Курской АЭС) и сейчас россияне постепенно отвоевывают территорию.

Ни до ни после повторить курский прорыв ВСУ не смогли, хотя и пытались, атакуя Белгородскую, Брянскую области и другие участки Курской.

На остальных направлениях у россиян было продвижение.

Основных причин успехов россиян три.

Первая – улучшение качества управления боем, боеспособности и дисциплины российских войск, их преимущество в оружии (в первую очередь – КАБы), а также начавшее проявляться к концу года преимущество в дронах.

Вторая – увеличение численности войск РФ в Украине при уменьшении численности ВСУ. Этот момент очень важный, так как делает бессмысленными дискуссии о соотношении потерь, темпах мобилизации и т.д. Динамика численности войск на поле боя – интегрированный показатель, который учитывает все приведенные выше переменные. И тот факт, что россиян на фронте становится больше, а украинцев меньше, так как темпы мобилизации не покрывают текущие потери ВСУ, подтверждается как официально, так и неофициально с обеих сторон.

Третья – падение дисциплины и боевого духа украинских войск из-за непонятных перспектив затянувшейся войны, а также из-за гибели большого числа идейных и мотивированных добровольцев и замены их на низко мотивированных "бусифицированных" новобранцев. Отсюда рост числа самоволок и случаев отказа выполнять приказ в рядах ВСУ.

Означает ли это, что украинская армия находится на пороге полного краха обороны? На данный момент признаков этого нет.

Но есть пять индикаторов, которые будут свидетельствовать о том, что ВСУ критически теряет боеспобность и их резервы исчерпаны.

Первый – выдавливание украинских войск из Курской области, где контроль над плацдармом имеет для украинских властей очень большое политическое значение, и если на его удержание не хватит сил, это будет свидетельством того, что ВСУ испытывают серьёзный недостаток резервов даже для приоритетных направлений.

Второй – прорыв армии РФ к Харькову, для остановки наступления россиян к которому весной-летом этого года были отправлены серьезные силы украинских войск. Если они не смогут удержать оборону, это также станет свидетельством истощения резервов.

Третий – положение в Днепре и Запорожье. Прорыв к ним российских войск будет означать катастрофу для логистики ВСУ на всем южном фронте и на значительной части восточного. И если у ВСУ не хватит резервов, чтобы защитить данное направление, это будет означать, что события развиваются по наихудшему для ВСУ сценарию.

Четвертый – создание россиянами плацдарма на правом берегу Днепра в районе Херсона и/или в районе Днепра и Запорожья (если РФ смогут захватить эти города). Это создаст потенциальную угрозу наступления российской армии в направлении Приднестровья с отрезанием Украины от моря. Если ВСУ не смогут ее предотвратить, это станет свидетельством критического падения боеспособности украинских войск.

Пятый – прорыв войск РФ к Киеву, что создаст угрозу полного военного разгрома Украины.

Но ничего из этого пока не происходит.

Украинская армия с боями отступает в Донецкой области, но фронт не валится, боеспособность и управляемость украинских войск сохраняется, критические линии снабжения ВСУ не перерезаны, к крупнейшим украинским городам российские войска не подошли.

Безусловно, проблемы, которые есть у ВСУ, имеют накопительный эффект, и когда их станет слишком много, фронт может рухнуть в один момент. Но также нельзя исключать и другой вариант: российская армия рано или поздно исчерпает резервы в наступлении и остановится, не дойдя до стратегически важных рубежей.

На первый вариант делает ставку РФ, также его опасаются некоторые западные и украинские эксперты. На второй вариант рассчитывают власти Украины.

Полностью прогноз "Страны" на 2025 год читайте в отдельном материале.