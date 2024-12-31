Британская газета Financial Times выпустила свой политический и экономический прогноз на 2025 год. По мнению экспертов издания, в следующем году будет заключен мирный договор между Украиной и Россией. Украине при этом придется смириться с фактической потерей территорий.

Как предполагает газета, Дональд Трамп станет угрожать России ужесточением санкций и усилит поставки оружия Украине, если Москва откажется от условий США. Также он, по мнению издания, заморозит, но не отменит окончательно идею вступления Украины в НАТО.

"Президенту США придется пригрозить более жесткими санкциями и усилить американскую поддержку Киева, чтобы убедить Москву серьезно заняться переговорами. Союзники США убедят Трампа не снимать членство Украины в НАТО с повестки дня, по крайней мере, на начальном этапе. Владимир Зеленский согласится на фактический, но не юридический контроль России над территорией, которую она в настоящее время занимает, с некоторыми обменами земель в обмен на европейские гарантии безопасности при поддержке США, в то время как вступление Украины в НАТО в конечном итоге будет заморожено. Владимир Путин рассчитывает, что европейская решимость в конечном итоге пошатнется", - пишет FT.

Другие прогнозы Financial Times на 2025 год:

цена биткоина достигнет 200 000 долларов;

появятся агенты искусственного интеллекта - "программное обеспечение, которое живет на вашем телефоне или веб-браузере и может выполнять цифровые задачи от вашего имени, от заполнения онлайн-форм до составления вашей продуктовой корзины, отправки электронных писем или расшифровки ваших звонков";

Израиль и США не нанесут удар по ядерным объектам Ирана;

Трамп начнет тарифную войну, в первую очередь с Китаем;

Эмманюэль Макрон сохранит пост президента Франции;

Германия ослабит свой долговой тормоз (Schuldenbremse — конституционное положение, ограничивающее заимствования центрального правительства до 0,35% ВВП в год);

Илон Маск и Трамп не поссорятся.

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