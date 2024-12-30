Американский бизнесмен Илон Маск назвал Владимира Зеленского чемпионом всех времен по ограблению Соединенных Штатов.

Такой комментарий миллиардер оставил в своей соцсети Х.

Маск опубликовал новость о том, что Джо Байден выделил Украине 2,5 милрд долларов, "потому что 175 млрд было недостаточно". В комментариях пользователь Х Майк Ли отреагировал на эту новость, заявив, что Зеленский "провернул одно из величайших денежных ограблений всех времен".

"Чемпион всех времен", - ответил ему Маск.

Сегодня мы рассказывали, что США выделили Украине почти 2,5 миллиардов долларов военной помощи, и детализировали, как она будет поступать. Так, часть пакета на сумму 1,25 млрд долл. будет передана оружием в ближайшее время.

В ноябре Маск комментировал заявление президента Украины о том, что Дональд Трамп не сможет заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Зеленский утверждал, что Украина - "независимая страна" и во время этой войны народ и онлично в переговорах с США доказали, что "с нами риторика "садись и слушай" не работает".

"У него потрясающее чувство юмора", – заявил на слова Зеленского Маск в соцсети Х и поставил смайлик.