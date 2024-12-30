Действующий президент США Джо Байден объявил о выделении Украине почти 2,5 миллиардов долларов военной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Анонсированный пакет помощи на 2,5 млрд долларов разделен на две части и не поступит сразу в полном объеме.

Уточняется, что половина - 1,22 млрд долл. - выделены в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI). Это программа, по которой средства вкладываются в производство оружия. Причем это последние средства, доступные по данной программе, и они могут быть получены Украиной через месяцы или даже годы.

Вторая же часть пакета - 1,25 млрд долл. - будет передана оружием в ближайшее время.

По данным АР, в оружейную часть войдут боеприпасы, в том числе для систем NASAMS и ПВО Hawk.

В своем заявлении Байден отметил, что США находится в процессе поставки Украине "сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники".

Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил подписание соглашения со Всемирным банком о выделении США 15 млрд долларов, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов.

"Это будут средства в рамках проекта PEACE in Ukraine и часть взноса США на сумму 20 млрд долларов по инициативе G7, которые будут направлены на социальные и гуманитарные расходы", - уточнил премьер.

Напомним, что первый миллиард из 20 Украина от США уже получила. В целом деньги по этой программе планируется выделять Украине по 31 декабря 2027 года.

На выходных СМИ анонсировали, что США объявят Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,25 млрд долларов.

Ранее Байден поручил Пентагону усилить поставки оружия в Украину после ракетного удара РФ.