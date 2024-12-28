Соединенные Штаты объявят, как ожидается в понедельник, о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на официальных лиц.

Администрация действующего американского США Джо Байдена стремится оказать Киеву как можно большую помощь до того, как покинет свой пост 20 января.

В пакет войдёт "значительное количество боеприпасов", в том числе ракет "земля-воздух" и системы ПВО Hawk. Кроме того передадут ракеты Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Издание отмечает, что новая помощь пришла после того, как Россия в последние дни начала серию атак на энергетические объекты Украины.

Напомним, Байден поручил Пентагону усилить поставки оружия в Украину после ракетного удара в ночь на 25 декабря.

Ранее США предоставило Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов. В него вошли средства ПВО, беспилотники, боеприпасы и бронемашины, запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортные средства.