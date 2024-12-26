Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США увеличили военную помощь Украине.

Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении 26 декабря.

"Очень важно, что сейчас Соединенные Штаты увеличивают поставки. Это нужно, чтобы выровнять ситуацию. Я благодарен нашим партнерам. И темп снабжения должен стать таким, чтобы сбить темп российских штурмов", - заявил президент Украины.

Напомним, ранее уходящий президент США Джо Байден поручил Пентагону усилить поставки оружия в Украину. Решение было принято после ракетной атаки РФ по Украине, которая произошла 25 декабря.

"Целью этой возмутительной атаки было лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству в зимний период и поставить под угрозу безопасность электросетей. Я поручил министерству обороны продолжить наращивание поставок оружия в Украину", - сказал Байден.

Война в Украине идет 1037-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 26 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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