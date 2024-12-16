Требованиями снизить мобилизационный возраст администрация уходящего президента США Джо Байдена пытается снять с себя ответственность за недопоставки оружия.

Как передает "Суспильне", об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина.

Она сказала, что снижение возраста мобилизации в Украине "не может быть продиктовано заявлениями чиновников Белого дома или какого-либо другого" ведомства.

"Это не позиция — это реальность. Воины должны быть обеспечены. Я лично воспринимаю это как желание снять ответственность за договоренности, которые были раньше", — сказала Стефанишина.

Напомним, что Украина отвергает призывы США снизить возраст мобилизации до 18 лет, но попытается завлечь молодых мужчин в армию добровольно выплатой в полмиллиона гривен.

Как мы уже писали, Банковая не хочет понижать нижний возраст мобилизации, который сейчас составляет 25 лет, с учетом вероятности того, что война будет закончена вскоре после инаугурации Дональда Трампа. В таком случае власти намерены использовать свое сопротивление снижению возраста как элемент предвыборной кампании: дескать, Киев не дал уничтожить генофонд. Но если станет понятно, что война затягивается надолго, то Банковая поменяет свою позицию и даст команду на снижение мобилизационного возраста.