Уходящий президент США Джо Байден поручил Пентагону усилить поставки оружия в Украину после ракетного удара в ночь на 25 декабря.

Об этом говорится в соответствующем заявлении американского лидера.

"Целью этой возмутительной атаки было лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству в зимний период и поставить под угрозу безопасность электросетей", - заявил Байден.

"Я поручил министерству обороны продолжить наращивание поставок оружия в Украину", - добавил он.

Напомним, как сообщали журналисты, половина Украины оказалась на грани блэкаута из-за ракетной атаки РФ 25 декабря.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале, что известно о ракетной атаке РФ по энергетике Украины.

Война в Украине идет 1037-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 26 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ продолжала продвижение под Покровском, а также от Селидово на запад. По данным карты Deep State, до Днепропетровской области осталось 7,5 км. Россияне продвигаются и в Песчаном к югу от Покровска. Кроме того, у войск РФ есть продвижение под Великой Новоселкой, там захвачен населенный пункт Сторожевое.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.