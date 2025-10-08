Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала США сфокусироваться в первоочередном порядке на сокращении государственного долга. Она заявила, что его отношение к ВВП близко к историческому максимуму.

Об этом Георгиева в преддверии осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которая пройдет на следующей неделе.

Она допустила, что США столкнутся с повышением инфляции и ее последствиями для денежно-кредитной политики и экономического роста.

"Миру пока удается избежать скатывания в торговую войну по принципу око за око", - подчеркнула Георгиева, добавив, что "потрясение от введения пошлин оказалось не столь значительным".

При этом она отметила, что по прогнозам весь глобальный госдолг к 2029 году превысит объем всей мировой экономики.

Летом экономический советник и директор по исследованиям МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявлял, что доминирование доллара в мире столкнется с серьезными рисками.

Западные СМИ также писали, что МВФ считают о недооценивании Украиной свои потребности во внешнем финансировании в ближайшие два года. Её потребности на 20 миллиардов долларов больше, чем считают в Киеве.