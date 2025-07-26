Министерство финансов США запустило прием пожертвований от рядовых американцев на погашение госдолга страны, который к сегодняшнему дню составляет 36,72 триллиона долларов. Донаты принимаются через платформу мобильных платежей Venmo.

Об этом сообщает издание Bisiness Insider.

Минфин и раньше принимал благотворительные взносы на покрытие госдолга, только через карточные переводы. Таким образом в 2023 году американцы задонатили около миллиона долларов, в 2024 году перевели на эту цель более 2,7 миллионов долларов. Но в этом году ведомство впервые стало использовать сервис Venmo через сайт Pay.gov, где частные лица могут в онлайн-режиме жертвовать деньги на погашение государственного долга.

Как уточняет издание, платежи через Venmo американский Минфин внедрил в период с 22 февраля по 8 марта этого года. Но внимание общественности они привлекли только сейчас. 24 июля эту возможность впервые увидел журналист NPR Джек Корбетт.

Американский сервис мобильных платежей Venmo заработал в 2009 году, а с 2013 года он принадлежит PayPal. Через него владельцы счетов могут переводить средства другим людям, используя мобильное приложение. Причем отправитель и получатель должны проживать в США. Venmo также имеет особенности соцсети: пользователи могут отслеживать публичные транзакции других лиц и реагировать на них постами и смайлами.

Ранее в конгрессе США спрогнозировали, что через 30 лет госдолг страны будет более 180% ВВП.

Недавно о тревожных тенденциях с увеличением американского госдолга заявлял миллиардер Илон Маск.