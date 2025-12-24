В ночь на сегодня на юге Москвы прогремел взрыв, в результате которого погибли двое сотрудников Дорожно-патрульной службы (ДПС) и еще один человек.

Об этом сообщает Следственный комитет России.

По данным ведомства, в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительного мужчину возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе, чтобы задержать его, он привел в действие взрывное устройство. В результате от полученных на месте ранений работники ДПС и сам подрывник погибли.

Российские правоохранители также сообщили, что взрыв унес жизни 24-летнего лейтенанта полиции Ильи Климанова и 25-летнего лейтенанта полиции Максима Горбунова.

Погибшие правоохранители

Третья жертва подрыва - главный подозреваемый в преступлении, который приехал в Москву из Ивановской области специально для совершения диверсии. Пойти на это его вынудили мошенники, заставив участвовать в "шпионской операции".

По информации телеграм-каналов, подрывнику было 24 года. Мошенники заявили ему, что его аккаунт на "Госуслугах" (аналоге украинской "Дии") взломан. Его убедили приехать в Москву и подложить взрывчатку под днище машины правоохранителей. Когда он в маске и капюшоне уже установил устройство, к нему и приблизились сотрудники ДПС.

Между тем в Главном управлении разведки украинского Минобороны заявили, что взорванные в Москве патрульные полицейские пытали украинских пленных. В комментарии по поводу взрыва украинским СМИ источник в ГУР сообщил, что операцию провел местный житель "в знак несогласия с агрессивной политикой Кремля". В ГУР утверждают, что он бросил в окно автомобиля ДПС взрывной пакет.

Показательно, что место происшествия находится в нескольких сотнях метров от точки, где 22 декабря при взрыве автомобиля погиб генерал-лейтенант, начальник управления оперативной подготовки Генштаба РФ Фанил Сарваров.

Напомним, год назад в Москве подорвали командующего войсками химической защиты России.