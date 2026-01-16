Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что после анализа материалов, которые предоставило следствие, она поняла, что в тот период времени встречалась с народным депутатом от "Слуги народа" Игорем Копытиным.

Об этом Тимошенко рассказала на заседании Высшего антикоррупционного суда по избранию ей меры пресечения

Нардеп заявила, что Национальное антикоррупционное бюро завело на Копытина уголовное дело, а он передал записи НАБУ, чтобы освободить себя от уголовной ответственности.

При этом Тимошенко отрицает, что предлагала нардепу деньги за голосование. Она заявила в суде, что никогда не вела диалогов, которые были представлены в записях НАБУ. Тимошенко назвала происходящее "политическим заказом с целью проведения масштабной пиар-акции НАБУ".

По её словам, деньги, изъятые во время обысков, являются её семейными сбережениями.

В свою очередь прокурор на суде сказал, что следователи засекретили имя народного депутата, которому глава "Батькивщины", по версии следствия, предлагала ежемесячно 10 тысяч долларов за нужные голосования в Раде. По словам прокурора, депутат сам обратился в НАБУ после того, как Тимошенко предложила ему неправомерную выгоду. Прокурор добавил, что во время разговора с депутатом о неправомерной выгоде Тимошенко уверяла его, чтобы он не переживал, что их могут записать в её кабинете. По словам прокурора, Тимошенко заверила, что её кабинет проверяют каждую неделю на предмет прослушки самой передовой техникой в стране. После этого депутат сказал, что вынесет свой телефон из кабинета и они смогут продолжить разговор.

Еще прокурор сообщил, что во время обыска у Тимошенко изъяли iPhone 13, который она использовала исключительно для контакта с Копытиным. На этом телефоне был установлен лишь мессенджер Signal. Ссылаясь на это, прокурор заключил, что Тимошенко придерживалась высокого уровня конспирации. У самой главы "Батькивщины" на суде в руках был iPhone 17 pro.

Специализированная антикоррупционная прокуратура попросила суд определить Тимошенко залог в 50 миллионов гривен. Такую сумму залога прокурор обосновал тем, что у Тимошенко в декларации указано более 4 миллионов долларов сбережений.

Глава "Батькивщины" в ответ заявила, что эти деньги были получены ещё до войны в качестве "моральной компенсации" от компании из США за незаконное осуждение во времена Виктора Януковича. По её словам, сразу после получения средств она передала их своей дочери для ведения предпринимательской деятельности и фактически этих 4 миллионов у неё нет, хотя они и указаны в декларации.

О том, что агентом-провокатором против Тимошенко мог быть Копытин, ранее писала "Страна".

Таким образом, Тимошенко подтверждает версию "Страны", что речь идет о том, что НАБУ подослало к ней своего агента, чтобы организовать коррупционное дело.