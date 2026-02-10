В Евросоюзе обсуждают ускоренное, но частичное членство Украины в ЕС уже к 2027 году - еще до завершения всех необходимых реформ.

Об этом газете Politico рассказали дипломаты и чиновники Евросоюза и Украины.

Ускорение нужно для обеспечения мирной сделки об Украине.

"Киев настаивает на вступлении в ЕС в 2027 году, чтобы эта дата была включена в мирную сделку с Кремлем", - поясняет газета.

Идея предполагает, что Украина получит место за столом ЕС и поэтапный доступ к правам и обязанностям, продолжая реформы уже в статусе "внутри процесса". Такой подход неформально называют "обратным расширением" - вступление в начале пути, а не в конце.

В Брюсселе считают, что раннее вовлечение Украины снизит риск потери мотивации Киева и даст время для завершения реформ судебной системы, институтов и управления. При этом в ЕС подчеркивают, что "коротких путей не будет".

Проект сталкивается с серьезными препятствиями. Главный противник - премьер Венгрии Виктор Орбан, который открыто выступает против вступления Украины. В ЕС рассчитывают на исход выборов в Венгрии в апреле или на внешнее давление. В Брюсселе полагают, что президент США Дональд Трамп может повлиять на позицию Будапешта в рамках возможной мирной сделки.

Напомним, западные СМИ пишут, что в ЕС прорабатывают варианты того, как включить гарантии членства Украины в Евросоюзе в возможное соглашение по урегулированию украинского кризиса.

Ранее против ускоренного приёма Украины выступили канцлеры Германии и Австрии Фридрих Мерц и Кристиан Штокер, а также министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.