Соединенные Штаты разрешили транзакции по венгерскому проекту АЭС "Пакш 2" с участием ряда российских банков.

Об этом сообщает Министерство финансов США, передёт международное информационное агентство Reuters.

"Вашингтон выдал генеральную лицензию, разрешающую определённые транзакции в рамках проекта гражданской атомной электростанции Венгрии "Пакш-2". Лицензия позволит осуществлять денежные переводы с участием ряда российских банков, включая "Газпромбанк", "Банк ВТБ" и Центральный банк России", – цитирует издание уведомление Министерства финансов США.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт получил от Трампа бессрочное освобождение от соблюдения санкций в отношении РФ.

При этом Орбан категорически против помощи Украине от Евросоюза.

Война в Украине продолжается 1367-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 21 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг россияне заявили о захвате села Весёлое под Гуляйполем, что подтвердили украинские военные. Войска противника также продвинулись под Боровой в Харьковской области. От линии фронта до населённого пункта осталось менее четырёх километров.

