На фоне оглашения мирного плана США по Украине ближайшие две-три недели "станут решающими", так как ведут к будапештскому саммиту мира.

Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе краткого интервью СМИ.

"Поступают первые официальные реакции на это предложение из 28 пунктов и что-то начнёт разворачиваться. Тогда мы сможем приблизиться к будапештскому саммиту мира. Это предложение, будучи опубликованным, получило официальное признание, это следующий чрезвычайно важный шаг", – заявил глава венгерского правительства.

Напомним, Виктор Орбан уверен, что Россия не собирается нападать на ЕС или НАТО.

При этом Орбан назвал страх Запада перед РФ смехотворным.

Война в Украине продолжается 1367-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 21 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг россияне заявили о захвате села Весёлое под Гуляйполем, что подтвердили украинские военные. Войска противника также продвинулись под Боровой в Харьковской области. От линии фронта до населённого пункта осталось менее четырёх километров.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.