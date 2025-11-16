Россия не собирается нападать на страны Евросоюза или Североатлантический альянс.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкому медиаменеджеру Матиасу Депфнеру.

По мнению Орбана, предположения о нападении РФ на страны Запада смехотворны. Министр заверил, что ЕС и НАТО значительно превосходят Москву по военной и экономической мощи.

"В Европейском союзе проживают более 400 млн человек, в России 140 млн или что-то в этом роде. Наш ВВП летит в небеса, а Россия пребывает в упадке. Если сложить военный потенциал 27 стран Европейского союза, то мы намного сильнее россиян. Россияне не могут завоевать территории Украины более трёх лет", – сказал Орбан.

По его словам, если европейские страны задействуют весь свой потенциал, его "финансовой и военной мощи будет уже достаточно", чтобы Москва воздержалась от военного столкновения.

При этом глава венгерского правительства выразил убеждение, что дальнейшая эскалация со стороны Европы в российско-украинском конфликте может подтолкнуть Москву к применению ядерного оружия.

"Если ядерная держава проигрывает обычную войну, я абсолютно уверен, что независимо о какой бы стране мы ни говорили, ядерный риск возникает немедленно", – заявил Орбан.

Поэтому, по его словам, не следует "нагнетать обстановку" и демонстрировать военное превосходство.

О том, что Москва намеревается напасть на Европу после или даже в ходе войны в Украине, заявляют различные политики на Западе, а также в Киеве. В Кремле такие планы отрицают.

Напомним, Орбан уже заявлял, что Россия не нападёт на НАТО, так как не может победить даже Украину.

При этом, по мнению премьера Венгрии, Украина может победить Россию только чудом.