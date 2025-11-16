Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что крупные державы должны принудить Украину и Россию к заключению мира.

По его словам, обе стороны в настоящее время не стремятся к прекращению боевых действий.

При этом Украина, как считает Орбан, зависит от поддержки Европейского Союза, поэтому на нее легче повлиять, тогда как давление на Россию сложнее.

Орбан заявил, что время "играет на пользу Кремлю" и что мирное соглашение нужно заключать до того, как Россия "захватит всю Украину".

То есть, Орбан как бы проводит мысль, что для скорейшего завершения войны Запад должен заставить Киев принять нынешние российские условия прекращения огня (вывод войск со всей территории Донецкой области, нейтральный статус, права русского языка) иначе в дальнейшем условия для Украины будут ещё хуже.

После скандала с бизнесменом Тимуром Миндичем Орбан заявил, что Европа передает деньги "военной мафии" президента Украины Владимира Зеленского.

