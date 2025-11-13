Власти США впервые подтвердили тиражируемую СМИ информацию о том, что Россия требует для завершения войны в Украине территориальных уступок, в частности отдать Донбасс.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио после встречи в Канаде министров иностранных дел стран G7.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста, стремится ли Россия к прекращению боевых действий.

"Мы можем судить только по тому, что мы видим. Они четко заявили, что хотят весь Донецк, и, конечно, украинцы на это не согласятся. Так что, да, это вывод, который нам приходится сделать. Они выставили требования, на которые Украина не может согласиться, и мы сейчас находимся в этой точке", — сказал Рубио.

Напомним, об этом условии России, выдвинутом в Анкоридже, уже давно пишут ведущие западные СМИ. При этом они сообщали, что президент США Дональд Трамп и его спецпредставитель Стивен Уиткофф "давили" на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот принял условие Москвы.

Что ждет Украину, если Зеленский согласится на вывод войск из Донецкой области, мы анализировали в отдельном материале.