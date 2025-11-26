За утечкой разговора спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа с помощником президента РФ Юрием Ушаковым могут стоять европейские спецслужбы.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

Издание отмечает, что раскрытие аудиозаписи Ушакова является нестандартным и удивительным шагом для любой разведки. Это публично уничтожает источник разведывательных данных, поскольку участники разговора обязательно изменят свои устройства, каналы и привычки общения.

Напомним, Ушаков считает, что задача "слива" его разговора с Уиткоффом - помешать налаживанию контактов РФ и США.

Ранее слитые разговоры Уиткоффа и Ушакова прокомментировал Трамп. По словам президента США, переговоры между Вашингтоном и Москвой "обычные" и "стандартные".

Многие "ястребы" в Республиканской партии уже потребовали уволить Уиткоффа. В свою очередь сын Трампа обвинил критиков спецпредставителя своего отца в желании срыва мирного соглашения об Украине.

Что означает публикация разговоров Уиткоффа с чиновниками Кремля, мы анализировали в отдельном материале.