Украина не имеет никакого отношения к утечке переговоров спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа с представителями РФ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире YouTube-канала "The Breakfast Show".

"Украина двигается в рамках договорённости с американскими партнёрами. В наше время думать, что ты провернешь хитромудрую комбинацию в таких тяжёлых ситуациях, как война, и об этом никто не будет знать, и ты будешь как-то её модерировать тайно, долго, и получишь все бенефиты только для себя - это невозможно", - заявил Подоляк.

При этом он уверен, что подробности появления этих пленок в скором времени станут известны.

Подоляк также усомнился, что Россия примет версию мирного плана из 19 пунктов, который украинская делегация согласовала с госсекретарем США Марко Рубио в Женеве и считает "более реалистичным".

Напомним, "ястребы" в Республиканской партии призвали уволить Уиткоффа после утечки разговоров с РФ.

Что означает публикация оказавшихся в Сети разговоров и почему они появились именно сейчас, мы анализировали в отдельном материале.