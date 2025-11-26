Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков прокомментировал слитые в американскую прессу свои разговоры со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом.

Заявление Ушаков озвучил кремлевскому журналисту Павлу Зарубину.

Помощник Путина считает, что задача "слива" разговора - помешать налаживанию контактов РФ и США.

"Я с Уиткоффом часто разговариваю, но содержание не комментирую. Я с любым человеком могу по телефону поговорить, как и с Дмитриевым. Почему интересует мой разговор с Дмитриевым? ... Кто-то прослушивает, кто-то сливает, но не мы", - заявил Ушаков.

Также Ушаков подтвердил, что есть договорённость о приезде Уиткоффа в Москву на следующей неделе, о чём заявлял президент США Дональд Трамп.

"[Приедут Уиткофф] и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам", - сказал Ушаков.

Тем временем спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, который также фигурирует в утечках, в комментарии Bloomberg заявил, что слитые записи являются фейком.

Ранее слитые разговоры Уиткоффа и Ушакова прокомментировал Трамп. По словам президента США, переговоры между Вашингтоном и Москвой "обычные" и "стандартные".

Что означает публикация разговоров Уиткоффа с чиновниками Кремля, мы анализировали в отдельном материале.