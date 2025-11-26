После обнародования разговора спецпредставителя США Стивена Уиткоффа с коллегами из России Юрием Ушаковым и Кириллом Дмитриевым "ястребы" в Республиканской партии призвали уволить первого, назвав его предателем. Также они желают наделить государственного секретаря Марко Рубио большим объемом полномочий по внешней политике.

Посты на эти темы появились в аккаунтах республиканцев в Х.

Так, конгрессмен Дон Бэкон заявил, что утечка разговоров показывает необходимость отстранить Уиткоффа. По его словам, он "ведет себя так, будто на зарплате у России". Бэкон назвал происходящее "фарсом и пятном на нашей стране" и еще раз подчеркнул: "Его нужно уволить".

Член палаты представителей Тед Лю назвал действия Уиткоффа неприемлемыми и написал, что спецпредставитель - "настоящий предатель".

"Стив Уиткофф должен работать на Соединенные Штаты, а не на Россию", - полагает Лю.

А республиканец Брайан Фицпатрик написал, что произошедшее - "серьезная проблема" и пример того, почему "эти нелепые побочные шоу и тайные встречи должны прекратиться". Он добавил: "Позвольте госсекретарю Марко Рубио делать свою работу честно и объективно".

Отметим, что реакция Дональда Трампа на публикацию была совсем иной: он не увидел в разговоре крамолы и заявил, что так и нужно вести переговоры, пытаясь учитывать мнения всех сторон.

Расшифровку разговоров Уиткоффа и помощника Путина Ушакова опубликовало агентство Bloomberg. Во время беседы представитель США дает рекомендации российской стороне, как Путину лучше вести разговор с Трампом за день до визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

После этого разговора Трамп отказался предоставлять Украине ракеты "Томагавк" и заявил о подготовке встречи с Путиным в Будапеште, которая, впрочем, пока не состоялась.

Также на записях шла речь о создании плана для Украины, который был бы похож на план США урегулирования в Газе. На основании этого оппоненты Трампа сделали вывод, что 28 пунктов для Украины - это "написанный в России план". В Белом доме такие заявления опровергают.

Что означает публикация этих разговоров и почему они появились именно сейчас, мы анализировали в отдельном материале.