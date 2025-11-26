На вчерашней встрече представителей России и США в столице ОАЭ Абу-Даби тему Украины не обсуждали.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков российскому журналисту Павлу Зарубину.

Вчера многие западные ведущие издания, включая Politico, Axios, Reuters, CBS News и Financial Times сообщили, что в Абу-Даби начались переговоры между российской и американской делегациями, посвященные обновленному мирному плану администрации США. Но по словам Ушакова, российская сторона пока официально не получала американский план для Украины и ни с кем его не обсуждала. Но, добавил он, неофициальная "бумага есть", и в ней несколько пунктов "требуют серьезного анализа".

Также Ушаков подтвердил встречу в ОАЭ с американским генералом, министром армии США Дэниелом Дрисколлом. Кроме того, он сообщил, что в Абу-Даби встречались представители спецслужб РФ и Украины, которые периодически обсуждают "щепетильные вопросы", включая обмен пленными.

"В ходе этой встречи оказался и рояль в кустах - это новый представитель США, который занимается сейчас украинским досье. Он там тоже появился и имел встречу, как я понимаю, с украинскими представителями и, наверное, это было обговорено заранее. И также встретился с нашими представителями совершенно неожиданно", - заявил Ушаков.

Между тем СМИ продолжают публиковать подробности о новой редакции мирного плана для Украины.