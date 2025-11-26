Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф встретится с лидером РФ Владимиром Путиным в Москве на следующем неделе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом спикер Кремля поддержал спецпредставителя Белого дома после слива пленок его переговоров с Ушаковым.

"Идет серьезный процесс по выходу на мирное урегулирование ситуации в Украине. Призывы уволить Уиткоффа после утечек нацелены на срыв скромных тенденций к выходу на урегулирование в Украине", — заявил Песков.

Ранее помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков назвал главную задачу слива записей своих разговоров с представителем США.

Напомним, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что никаких уступок Украине со стороны Москвы не будет.

В то же время в администрации Белого дома также считают, что Путин отвергнет мирный план после изменений, сделанных в Женеве на встрече украинской и американской делегаций.

Подробнее о скандале с утечкой переговоров мы писали в отдельном материале.