Глава организации "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что в плане провала мирного плана президента США Дональда Трампа и продолжения войны у него есть надежда только на российского лидера Владимира Путина.

Об этом Корчинский сказал в своем видеообращении.

Глава "Братства" выступает против завершения войны по мирному плану Трампа.

"У меня сейчас надежды только на Путина, он никогда не подводил. Всегда, когда мы были готовы на полукапитуляцию, он это отвергал и заявлял, что будет воевать дальше. Надеюсь, и сейчас он отвергнет те предложения, которые сам посылал США, подумает и решит, что нужно продолжать воевать", – заявил Корчинский.

Напомним, по данным западной прессы, Украина и США не смогли договориться о главных условиях мирного плана на переговорах. В частности, стороны не добились прогресса в вопросе территориальных уступок.

Тем временем Путин приказал создать зону безопасности вдоль северной границы с Украиной. Под этим понимается захват граничащих с Россией районов Харьковской, Сумской и Черниговской областей.