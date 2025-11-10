Новый виток вооруженного противостояния Израиля с Ираном неизбежен. В отношении Тегерана восстановлены жёсткие санкции.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников и аналитиков.

По информации издания, переговоры о ядерной программе Ирана пока зашли в тупик.

Запасы высокообогащённого урана страны либо погребены под завалами, как утверждает Тегеран, либо вывезены в безопасное место, как считают официальные лица Израиля. Иран, по всей видимости, продолжает работу над новым объектом по обогащению урана.

"В результате создаётся опасная патовая ситуация: нет переговоров, нет определённости относительно иранских ядерного арсеналов, нет независимого надзора. Многие в странах Персидского залива считают, что это делает новое нападение Израиля на Иран практически неизбежным, учитывая давнее мнение израильских официальных лиц о том, что ядерная программа Ирана представляет собой экзистенциальную угрозу", - говорится в статье.

По словам директора иранского проекта Международной кризисной группы Али Ваеза, иранские власти сообщили ему, что в этот раз отреагируют на атаку Израиля гораздо более жестко, запустив 2000 ракет одновременно.

Иранские источники также говорят, что "ракетные заводы Ирана работают круглосуточно".

Напомним, летом в Иране признали "серьезный ущерб" ядерным объектам, из-за чего процесс обогащения урана был приостановлен.

Также сообщалось, что военно-морские силы Ирана и России планировали провести в Каспийском море совместные трехдневные учения.