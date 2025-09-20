Тегеран полностью прекращает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом заявил высший совет национальной безопасности Ирана, передают СМИ и телеграм-каналы.

Совбез постановил, что европейские государства вынуждают Иран прервать сотрудничество с МАГАТЭ.

Подразумевается активация Европой механизма "snapback", который позволяет возобновить санкции против Ирана.

В Тегеране заявили, что не видят оснований для дальнейшего сотрудничества, если Европа будет настаивать на возвращении санкций, и рассматривают отказ от обязательств по ядерной сделке 2015 года.

Напомним, Иран остановил сотрудничество с МАГАТЭ после удара США по своим ядерным объектам. Заявлялось, что въезд инспекторам МАГАТЭ в Иран запретят до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов.

При этом президент США Дональд Трамп говорил, что Иран не отказался от обогащения урана.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.