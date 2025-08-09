Тегеран не допустит перехода под контроль США Зангезурского коридора, даже если Москва займёт нейтральную позицию в этом вопросе.

Об этом заявил советник верховного лидера исламской республики Али Акбар Велаяти, которого цитирует арабское издание Jamaran.

По словам Велаяти, переход этого участка территории Армении под контроль американцев изменит геополитическую ситуацию на Южном Кавказе, затронет границы Ирана, приведя к изоляции страны на северо-западе, и создаст условия для присутствия НАТО в регионе.

"Мы не позволим, чтобы НАТО приблизилось к северным границам Ирана", – подчеркнул Велаяти, добавив, что этот проект является "политическим заговором" против Ирана и ряда соседних стран.

Советник аятоллы напомнил, что ранее в ответ на попытки Турции и Азербайджана угрожать коридору иранские военные проводили учения на северо-западе страны, "демонстрируя готовность предотвратить его строительство". Велаяти также отметил, что для связи Нахичевани и остальной территории Азербайджана нет необходимости в отдельном коридоре – для этого можно использовать маршруты через Иран.

Ранее в Иране заявили, что план Зангезурского коридора нацелен на подрыв нацбезопасности.

Напомним, до недавнего времени Армения отказывалась передавать Штатам контроль над Зангезурским коридором.