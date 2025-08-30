Во время июньской войны Израиль ликвидировал ключевых деятелей Ирана из-за действий их охранников - NYT
В ходе 12-дневной войны Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала ключевых иранских деятелей благодаря их охранникам.
Об этом сообщает американская газета The New York Times.
В статье рассказывается о том, что из-за неосторожного использования работниками службы безопасности Ирана смартфонов, включая публикации в соцсетях, Израиль смог выйти на множество важных фигур внутри исламской республики.
Информацию об этом предоставили сами члены правительства.
"Мы имеем дело с огромным провалом в разведбезопасности, и нет ничего важнее чем заделать его как можно скорее", – сказал Хамзеф Сафави (военный аналитик, сын военного советника Хаменеи).
"Мы знаем, что старшие члены правительства и офицеры не носят телефонов, но их телохранители и водители имели их при себе. Они не относились к этому серьёзно", – говорит Сасан Карими, бывший вице-президент Ирана, отвечавший за стратегию.
