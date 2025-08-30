В ходе 12-дневной войны Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала ключевых иранских деятелей благодаря их охранникам.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

В статье рассказывается о том, что из-за неосторожного использования работниками службы безопасности Ирана смартфонов, включая публикации в соцсетях, Израиль смог выйти на множество важных фигур внутри исламской республики.

Информацию об этом предоставили сами члены правительства.

"Мы имеем дело с огромным провалом в разведбезопасности, и нет ничего важнее чем заделать его как можно скорее", – сказал Хамзеф Сафави (военный аналитик, сын военного советника Хаменеи).

"Мы знаем, что старшие члены правительства и офицеры не носят телефонов, но их телохранители и водители имели их при себе. Они не относились к этому серьёзно", – говорит Сасан Карими, бывший вице-президент Ирана, отвечавший за стратегию.

Ранее мы публиковали кадры, где в Иране прошли похороны жертв войны с Израилем. Люди скандировали гневные лозунги.

Напомним, глава подразделения, созданного Ираном для борьбы с Израилем, оказался агентом "Моссада".