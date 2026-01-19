Из-за претензий Вашингтона к Гренландии тема Украины отходит на второй план на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который начался сегодня и завершится 23 января.

Об этом пишет газета Financial Times.

Еще три дня назад лидеры Европейского Союза готовились провести неделю в Давосе, убеждая президента США Дональда Трампа пообещать гарантии безопасности послевоенной Украине. Сегодня они сомневаются в том, что вообще можно доверять его обещаниям, и рвут свои аналитические записки об Украине.

Теперь европейцы думают о том, как, с одной стороны, ответить на американские пошлины, введённые против Европы за поддержку Дании, а с другой - решить этот конфликт.

"Как можно садиться за стол переговоров с этим человеком и обсуждать его гарантии безопасности Украине? Ему нельзя доверять, если не игнорировать реальность", - сказал газете один дипломат.

Первоначально сегодняшнюю встречу советников по национальной безопасности западных стран в Давосе созывали для обсуждения ситуации в Украине. Теперь же решено, что она будет посвящена Гренландии. А в четверг состоится внеочередной саммит лидеров ЕС, посвященный теме Гренландии.

Сегодня СМИ писали, что конфликт Европы с Трампом из-за Гренландии может ударить по западной поддержке Украины.

Неделю назад мы разбирались в отдельном материале, какие последствия для Украины будет иметь конфликт Европы и США вокруг Гренландии.