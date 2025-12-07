В переговорах украинской делегации с представителями США в Майами остались пока нерешенными ключевые вопросы.

Об этом в комментарии СNN собщила посол Украины в США Ольга Стефанишна.

"Основные проблемы на данном этапе связаны с вопросами территории и гарантий безопасности, и мы активно ищем оптимальные форматы для их решения", — сказала посол.

Она добавила, что более подробная информация будет предоставлена после того, как завершится сбор всех данных.

Напомним, что Россия требует вывода украинских войск со всей территории Донбасса. Этот же пункт содержится и в мирном плане США для Украины. Официально Киев на это пока не соглашается. При этом украинские власти требуют от США "надежных гарантий безопасности".

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига во время заседания Совета Украина-НАТО заявил, что Киев не примет "двусмысленных гарантий безопасности" и требований одностороннего вывода войск при заключении мирного соглашения.

О том, что происходит вокруг мирных переговоров, мы писали в отдельном материале.