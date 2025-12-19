Европейские лидеры испугались использовать замороженные в ЕС российские активы для выделения репарационного кредита Украине.

Об этом в своем телеграм-канале заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, с обилием тюремной лексики комментируя результаты саммита ЕС, на котором участники договорились о выделении кредита Украине за счёт общего займа, а не использования российских авуаров.

Медведев считает, что решению ЕС поспособствовала позиция США, "прямо возражавших против гоп-стопа", поэтому "ни ложкомойник Мерц, ни плечевая люська Макрон, хотя и планировали устроить большой скандал ("хипеш"), так и не смогли продавить своих решений на состоявшемся ночью брюссельском сборище".

Медведев отметил, что при этом "брюссельские воры не отказались от своих планов в дальнейшем совершить ограбление или кражу, о чём старая лярва Урсула ночью сообщила блатному европейскому сообществу", а просто, "чтобы не прослыть ссученными среди местного преступного мира, брюссельская кодла решила временно залечь на дно".

"Всё это свидетельствует о начале масштабного передела влияния в европейском преступном мире", - резюмировал российский чиновник.

Ранее Медведев грозил Европейскому Союзу репарациями и даже войной в случае конфискации замороженных российских активов.

Напомним, по информации западных СМИ, Вашингтон оказывает серьёзное давление на правительства европейских стран, требуя отказаться от идеи репарационного кредита для Украины. Судя по решению саммита, это давление имело эффект.