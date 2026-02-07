В Днепропетровской области задержали трёх служащих ТЦК, которые до смерти избили гражданского.

Об этом сообщает областная полиция на своей странице в Фейсбуке.

Сообщение о смерти 55-летнего мужчины поступило 7 февраля после полуночи. По предварительным выводам экспертизы, местный житель умер в результате травмы головы. В ходе следственных мероприятий правоохранители изъяли автомобиль со следами крови погибшего.

По данным следствия, смертельные телесные повреждения мужчине нанесли трое служащих ТЦК, которых задержали.

"Задержанным инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). В рамках расследования были опрошены очевидцы и свидетели преступления. В результате принятых мер было установлено, что к нанесению смертельных телесных повреждений причастны трое военнослужащих ТЦК. Их задержали, идёт досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства преступления", – говорится в сообщении.

Ранее мы публиковали кадры, как под Днепром военкомы и полицейские избили и похитили местного журналиста.

В свете подобных событий в Нацполиции заявили, что работа с ТЦК негативно влияет на имидж правоохранителей.

