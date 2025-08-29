Армия обороны Израиля заявила, что начала подготовку к наступлению в городе Газа и увеличила интенсивность боев на его окраинах.

На видео видны масштабные удары по городу.

Также сообщается, что удалось вернуть тела двух заложников.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о прекращении тактической паузы в военных действиях для распределения гуманитарной помощи в районе города Газа, назвав его "опасной зоной боевых действий", передает The Times of Israel.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах полной оккупации сектора Газа, против чего выступали его военные и спецслужбы.

Военно-политический кабинет Израиля одобрил план полной оккупации сектора Газа. В настоящее время Армия обороны Израиля контролирует около 75% сектора Газа.

Израиль до сих пор продолжает бить по региону. Недавно из-за израильского авиаудара по Газе там погибла вся съемочная группа телеканала Al Jazeera.

Ранее мы писали, что военные и спецслужбы Израиля были против полной оккупации сектора Газа. Глава Генштаба Израиля Эяль Замир даже вступил в перепалку с Нетаньяху.

Бывшие руководители Армии обороны Израиля и израильских спецслужб "Моссад" и "Шин Бет" направили письмо президенту США с просьбой заставить Нетаньяху прекратить войну в Газе.