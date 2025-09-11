Совбез ООН осудил удары по Катару, но не упомянул об Израиле
В четверг, 11 сентября, Совет безопасности ООН осудил недавние авиаудары по столице Катара Дохе, не упомянув при этом Израиль.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Заявление было согласовано всеми 15 членами Совета, включая союзника Израиля - Соединённые Штаты.
"Члены Совета подчеркнули важность деэскалации и выразили солидарность с Катаром. Они заявили о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Катара", - говорится в заявлении, текст которого был подготовлен Великобританией и Францией.
В тексте также отмечается, что освобождение заложников, включая тела убитых пленников ХАМАС, а также прекращение войны и страданий в секторе Газа должны оставаться главным приоритетом ООН.
Напомним, что президент США Дональд Трамп осудил атаку Израиля по Дохе.
Накануне удары Израиля осудила и Украина.
Также в Белом доме заявляли, что специальный представитель президента США Стивен Уиткофф по поручению Дональда Трампа проинформировал власти Катара о предстоящей атаке Израиля.
А сегодня, по данным газеты The Wall Street Journal, Трамп провел напряженный телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху из-за ударов по штабу ХАМАС в столице Катара Дохе. Издание писало, что американский лидер был возмущен из-за удара по территории близкого союзника США, он назвал атаку неразумной.