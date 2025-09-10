Министерство иностранных дел Украины спустя полтора дня после удара Израиля по столице Катара Дохе осудило его.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба МИД Украины.

В ведомстве назвали "неприемлемым" удар, нанесенный вчера по Дохе, по густонаселенному району, где также размещаются иностранные дипломатические представительства.

"Удар по территории государства, выступающего посредником в мирных переговорах по урегулированию в секторе Газа, является грубым нарушением международного права и идет вопреки усилиям международного сообщества по деэскалации в регионе. Выражаем солидарность с правительством и народом Государства Катар и подчеркиваем недопустимость нарушения его суверенитета", – заявило министерство.

Напомним, США осудили удар Израиля по Катару еще вчера вечером.

Также в Белом доме заявили, что специальный представитель президента США Стивен Уиткофф по поручению Дональда Трампа проинформировал власти Катара о предстоящей атаке Израиля.

Ранее израильские медиа сообщали, что Катар приостанавливает посредничество в переговорах Израиля и ХАМАС.